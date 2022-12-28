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Сегодня, 01:09

Нападающий «Тоттенхэма» Кулушевски признан лучшим игроком Швеции в 2022 году

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски признан лучшим игроком 2022 года в Швеции. 22-летний швед впервые в карьере получил эту награду и стал ее самым молодым обладателем.

«Весь год был просто фантастическим. Я очень горжусь и очень счастлив. Многие помогали мне на этом пути, но это была тяжелая работа», — отметил Кулушевски.

Деян начал 2022 год в «Ювентусе», но 31 января итальянский клуб и «Тоттенхэм» договорились о трансфере.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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