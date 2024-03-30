Сон Хын Мин назвал тяжелой победу «Тоттенхэма» над «Лутоном»

Нападающий и капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал победу над «Лутон Таун» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии. Южнокорейский футболист забил победный гол.

«Это было очень тяжело. Была напряженная игра, но мы знали, что так и будет после международного перерыва, это всегда немного сложнее, чем обычно. В АПЛ никогда не бывает легко. Думаю, мы показали отличный характер. Я очень рад, что помог команде взять три очка», — приводит слова игрока ВВС.

«Тоттенхэм» набрал 56 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.