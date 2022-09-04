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4 сентября, 18:33

Нападающий «Вулверхэмптона» Калайджич получил травму колена в дебютном матче за клуб

Иван Шитик
Корреспондент
Травма Саши Калайджича.
Фото ФК «Вулверхэмтоп».

Нападающий «Вулверхэмтоп» Саша Калайджич получил травму в матче 6-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0), сообщает пресс-служба клуба.

У игрока диагностировано повреждение связок колена. Он был заменен в перерыве матча, когда почувствовал боль в колене.

Точные сроки восстановления футболиста станут известны после углубленного обследования.

Отметим, что Калайджич дебютировал за «Вулверхэмптон» в матче против «святых».

«Волки» купили 25-летнего австрийца за 18 миллионов евро. У «Штутгарта».

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Саутгемптон
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