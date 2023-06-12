Жота: «Ливерпулю» предстоит создать новую историю. Мы должны бороться за титулы»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота оценил результаты команды в сезоне-2022/23.

«Игрокам всегда хочется достигать все большего и большего, — цитирует WALK ON Жоту. — Я чувствую, что достиг уровня, который позволяет мне оглянуться назад и понять, что я проделал большой путь. Я должен гордиться тем, где я сейчас. Теперь нам предстоит создать новую историю в следующем сезоне. Я всегда мотивирован делать все возможное, чувствую на себе большую ответственность. Мы клуб, которому нужно бороться за титулы. В следующем сезоне у нас есть прекрасная возможность сделать это».

Жота выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Контракт 26-летнего португальца с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 «Ливерпуль» занял пятое место в чемпионате Англии.