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Сегодня, 15:44

Клопп проводит 1000-й матч в качестве тренера

Руслан Минаев
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» дома играет с «Челси» в 21-м туре АПЛ. Этот матч для наставника «мерсисайдцев» Юргена Клоппа стал 1000-м в карьере в качестве главного тренера.

На его счету 270 матчей во главе «Майнца», 319 игр в «Боруссии» Дортмунд и 411 встреч в «Ливерпуле».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
2-й тайм

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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