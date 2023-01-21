Клопп проводит 1000-й матч в качестве тренера

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«Ливерпуль» дома играет с «Челси» в 21-м туре АПЛ. Этот матч для наставника «мерсисайдцев» Юргена Клоппа стал 1000-м в карьере в качестве главного тренера.
На его счету 270 матчей во главе «Майнца», 319 игр в «Боруссии» Дортмунд и 411 встреч в «Ливерпуле».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования