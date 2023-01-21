Клопп проводит 1000-й матч в качестве тренера

«Ливерпуль» дома играет с «Челси» в 21-м туре АПЛ. Этот матч для наставника «мерсисайдцев» Юргена Клоппа стал 1000-м в карьере в качестве главного тренера.

На его счету 270 матчей во главе «Майнца», 319 игр в «Боруссии» Дортмунд и 411 встреч в «Ливерпуле».