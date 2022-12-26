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Сегодня, 20:23

Эдди Хау — третий английский тренер с 20 победами в АПЛ за календарный год

Руслан Минаев
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«Ньюкасл» в гостях разгромил «Лестер» в матче 17-го тура АПЛ — 3:0.

Таким образом, наставник «сорок» Эдди Хау стал третьем английским тренером, который одержал как минимум 20 побед в АПЛ за календарный год (21 в 2022 году).

Ранее такой результат удавался Кевину Кигану — 24 в 1994 году и 23 в 1995-м с «Ньюкаслом» и Рою Эвансу — 22 в 1996 году с «Ливерпулем».

В сезоне-2022/23 «Ньюкасл» набрал 33 очка и поднялся на второе место в АПЛ, обогнав «Манчестер Сити» (32). У «горожан» два матча в запасе.

Команда Эдди Хау не проигрывает в АПЛ уже в 11 матчах подряд (8 побед и 3 ничьих).

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
Кевин Киган
Эдди Хау
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