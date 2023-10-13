Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:10

Постекоглу признан лучшим тренером месяца в АПЛ во второй раз подряд

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признан лучшим наставником АПЛ в сентябре.

Награда стала для специалиста второй подряд — ранее он был лучшим в августе. Постекоглу стал первым в истории чемпионатов Англии, кому это удалось в первые два месяца работы в турнире.

На награду также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

После 8 туров АПЛ «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Шпоры» опережают «Арсенал» (2-е место и 20 очков) по дополнительным показателям.

Анге Постекоглу
0
Читайте также
В Международном союзе конькобежцев доверяют CAS в слушаниях по делу Валиевой
«Рейнджерс» обыграли «Баффало» в матче НХЛ
В Мраморном море столкнулись сухогрузы из Измаила и порта Кавказ
Сигнал к охвату: российская армия пытается окружить Авдеевку
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Систему ВАР могут использовать для назначения штрафных и угловых