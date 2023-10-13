Постекоглу признан лучшим тренером месяца в АПЛ во второй раз подряд

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признан лучшим наставником АПЛ в сентябре.

Награда стала для специалиста второй подряд — ранее он был лучшим в августе. Постекоглу стал первым в истории чемпионатов Англии, кому это удалось в первые два месяца работы в турнире.

На награду также претендовали Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

После 8 туров АПЛ «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Шпоры» опережают «Арсенал» (2-е место и 20 очков) по дополнительным показателям.