Натан Аке назвал фантастической игру Холанна в матче с «Вулверхэмптоном»

Сегодня, 06:15
Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал игру форварда команды Эрлина Холанна в матче с «Вулверхэмптоном» (5:1). В этой встрече норвежец забил 4 гола.
«Холанн был в ударе и забил несколько очень важных голов, что позволило нам чувствовать себя комфортно. Этот парень — настоящий бомбардир, его игра была фантастической», — цитирует Аке City Xtra.
23-летний норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ с 25 забитыми мячами, опережая Коула Палмера («Челси») и Александра Исака («Ньюкасл»), отличившихся по 20 раз.
«Манчестер Сити» набрал 82 очка в 35 матчах и находится на второй строчке в таблице АПЛ. У команды есть один матч в запасе. Первое место занимает «Арсенал» с 83 баллами в 36 играх, третье — «Ливерпуль» (75 очков в 35 матчах).