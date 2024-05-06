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Сегодня, 06:15

Натан Аке назвал фантастической игру Холанна в матче с «Вулверхэмптоном»

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал игру форварда команды Эрлина Холанна в матче с «Вулверхэмптоном» (5:1). В этой встрече норвежец забил 4 гола.

«Холанн был в ударе и забил несколько очень важных голов, что позволило нам чувствовать себя комфортно. Этот парень — настоящий бомбардир, его игра была фантастической», — цитирует Аке City Xtra.

23-летний норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ с 25 забитыми мячами, опережая Коула Палмера («Челси») и Александра Исака («Ньюкасл»), отличившихся по 20 раз.

«Манчестер Сити» набрал 82 очка в 35 матчах и находится на второй строчке в таблице АПЛ. У команды есть один матч в запасе. Первое место занимает «Арсенал» с 83 баллами в 36 играх, третье — «Ливерпуль» (75 очков в 35 матчах).

Эрлин Холанн
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
Натан Аке
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