Названы причины, по которым сорвался переход Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Стало известно, почему сорвался переход полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы в «ПСЖ».

По данным Goal, игрока не хотел отпускать главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Специалист не захотел терять еще одного футболиста центральной линии после ухода Рияда Махреза. «ПСЖ» до последнего был уверен в осуществлении сделки.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел за «горожан» 308 матчей, забил 55 мячей и сделал 59 результативных передач.

За время выступлений в «Манчестер Сити» Силва 5 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и 4 раза становился победителем Кубка английской лиги. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории выиграла Лигу чемпионов.