Нельсон Семеду станет капитаном «Вулверхэмптона»

Сегодня, 03:55
Главный тренер «Вулверхэмптона» Гэри О'Нил подтвердил, что после переговоров на этой неделе защитник Нельсон Семеду станет новым капитаном команды. Ранее основным капитаном являлся полузащитник Марио Лемина.
«Обсуждения с Марио были хорошими. Мы очень хорошо ладим. Я очень уважаю Марио и то, что он еще сможет сделать для нас. Он по-прежнему будет играть большую роль для нас, что он и хочет делать, но в данный момент мы считаем, что лучше всего, чтобы Нельсон возглавил команду
Самое главное — это выжать максимум из каждого — выжать максимум из Марио Лемина каждую неделю, то же самое касается Нельсона и остальной группы игроков. Мы разобрались с этим в начале недели, и с тех пор все внимание было сосредоточено исключительно на «Ипсвиче»: Марио готов, Нельсон готов, и остальные игроки готовы», — приводит официальный сайт клуба слова О'Нила.
31-летний португалец уже 4 года играет за «Вулверхэмптон» после перехода из «Барселоны». В этом сезоне он сделал 2 голевые передачи в 12 матчах АПЛ.