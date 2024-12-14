Нельсон Семеду станет капитаном «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гэри О'Нил подтвердил, что после переговоров на этой неделе защитник Нельсон Семеду станет новым капитаном команды. Ранее основным капитаном являлся полузащитник Марио Лемина.

«Обсуждения с Марио были хорошими. Мы очень хорошо ладим. Я очень уважаю Марио и то, что он еще сможет сделать для нас. Он по-прежнему будет играть большую роль для нас, что он и хочет делать, но в данный момент мы считаем, что лучше всего, чтобы Нельсон возглавил команду

Самое главное — это выжать максимум из каждого — выжать максимум из Марио Лемина каждую неделю, то же самое касается Нельсона и остальной группы игроков. Мы разобрались с этим в начале недели, и с тех пор все внимание было сосредоточено исключительно на «Ипсвиче»: Марио готов, Нельсон готов, и остальные игроки готовы», — приводит официальный сайт клуба слова О'Нила.

31-летний португалец уже 4 года играет за «Вулверхэмптон» после перехода из «Барселоны». В этом сезоне он сделал 2 голевые передачи в 12 матчах АПЛ.