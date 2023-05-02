Сегодня, 17:17
Полузащитник «Ромы» Неманья Матич высказался о прогрессе в игре «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.
«Мне нравится то, как он хочет играть, мне нравится, как играет «Юнайтед». У них были некоторые взлеты и падения, и это нормально для нового тренера. Но я доволен тем, как они прогрессируют, и думаю, что в следующем сезоне они наверняка будут бороться за титул», — приводит слова Матича Sky Sports.
Матич выступал в составе «красных дьяволов» с 2017 по 2022 год.
«Манчестер Юнайтед» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка за 32 тура.