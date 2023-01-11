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Сегодня, 08:20

Несколько испанских клубов проявляют интерес к Обамеянгу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамянг может сменить клуб зимой 2023 года.

Как сообщает Daily Mail, несколько испанских клубов интересуются 33-летним футболистом, а переход из «Атлетико» Жоау Феликса может существенно уменьшить шансы габонца на попадание в стартовый состав и оказать влияние на возможный переход.

По данным источника, среди испанских команд, которые заинтересованы в Обамянге, присутствует «Атлетико», что может означать потенциальный арендный обмен между клубами.

10 января инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Челси» договорился об аренде Феликса. Синие заплатят за аренду игрока 11 миллионов евро и возьмут на себя зарплату португальца.

Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре 2022 года из «Барселоны». В составе лондонцев форвард сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Жоау Феликс
Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Атлетико
ФК Челси
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