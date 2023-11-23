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Сегодня, 09:30

Невилл: «Если бы вы сказали мне привести завтра тренера для «Манчестер Юнайтед», я бы выбрал Клоппа»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что хотел бы видеть главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в манкунианской команде.

«Клопп работает с бюджетом, который намного меньше, чем у Гвардиолы. Пеп — гений, и он будет одним из тех, кого запомнят навсегда. Если бы вы сказали мне привести завтра тренера для «Манчестер Юнайтед», я бы выбрал Клоппа», — цитирует Невилла Football365.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги и клубный чемпионат мира по футболу.

Гари Невилл
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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