Невилл не верит, что «Манчестер Юнайтед» станет претендентом на титул чемпиона АПЛ

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл сомневается, что «Манчестер Юнайтед» станет соперником «Манчестер Сити» и «Арсенала» в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Найдутся те, кто скажет, что «Манчестер Юнайтед» сейчас должен бороться за титул. Но на самом деле, глядя на то, где находится «Арсенал», какую форму они набрали, а также на то, насколько зарекомендовал себя «Манчестер Сити», я думаю, было бы нереалистично говорить, что «МЮ» должен бороться за титул. Я все еще считаю, что третье место и трофей были бы успехом, но я понимаю, откуда на них исходит давление после того, как они потратили деньги под руководством Эрика тен Хага», — приводит Daily Mail слова Невилла.

Во вторник, 14 августа, проходит матч между «МЮ» и «Вулверхэмтоном» в рамках первого тура АПЛ. Игра началась в 22.00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона «красные дьяволы» заняли 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.