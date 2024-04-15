Невилл объяснил, почему «Арсенал» проиграл «Астон Вилле»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру бразильского форварда «Арсенала» Габриэла Жезуса в матче 33-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:2).

«Мне нравится Жезус как игрок, я просто обожаю его за энергию, прессинг и старание, мне нравится это в форвардах. Но мне показалось, что именно этого не хватило «Арсеналу». Эти моменты были несовершенны из-за игры Жезуса», — цитирует Невилл Sky Sports.

В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 30 матчей, забив восемь мячей и отдал шесть голевых передач.

«Арсенал» упустил возможность выйти в лидеры чемпионата и с 71 очком располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Микеля Артеты потерпела первое поражение за последние девять игр во всех турнирах.

«Астон Вилла» набрала 63 балла и идет на четвертой позиции в чемпионате Англии.