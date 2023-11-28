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Сегодня, 18:17

Невилл – об игре Майну за «МЮ»: «Он выглядит как игрок «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре полузащитника манкунианцев Кобби Майну.

«Это было впечатляюще, но нет смысла увлекаться, потому что у него впереди 17 или 18 лет и ему предстоит много работы. Он вышел на поле здесь, на «Гудисон Парк», в самой свирепой атмосфере за многие годы и во враждебном окружении, но он выглядел классно. Мы знаем, что у него есть класс, но он выглядел классно в этой обстановке.

Самый большой комплимент, который я могу ему сделать, и мне больно это говорить, я надеюсь, что люди воспримут это с должным настроем…он выглядел как игрок «Манчестер Сити». Честно говоря, я наблюдал за ним и думал: «Это игрок, на которого Пеп Гвардиола будет смотреть и думать: «Я хочу его в своей полузащите, это то, как играют мои полузащитники», – сказал Невилл Sky Sports.

18-летний англичанин впервые вышел на поле в текущем сезоне в матче против «Эвертона» (3:0) в 13-м туре РПЛ.

Гари Невилл
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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