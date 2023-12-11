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Сегодня, 04:04

Нэвилл — о возможном увольнении тен Хага: «МЮ» не должен менять его в этом сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о возможном увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

«Они не должны менять его в этом сезоне. Идея его увольнения — абсолютная ерунда, я бы в любом случае не поддержал ее. Я знаю, люди говорят: «Нельзя винить Глейзеров». Да, можно! Потому что 10 лет неудач и убогого подбора персонала сводятся к тому, что у них нет спортивного директора, полноценного руководителя подбора персонала. Вот почему это происходит, потому что в конечном итоге менеджеры и тренеры смотрят на это и говорят: «У меня никого нет, поэтому я попробую сделать это сам». Все это зависит от руководства», — приводит слова Невилла Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 16 матчах.

Гари Невилл
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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