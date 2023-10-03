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Невилл отреагировал на недовольство «Ливерпуля» судейством в матче с «Тоттенхэмом»

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на заявление «Ливерпуля» по поводу судейства в матче 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2).

«Клопп хорошо справился с ситуацией после матча. Многие фанаты с пониманием отнеслись к тому, что произошло. Но заявление «Ливерпуля» — ошибка. Разговоры о спортивной честности звучат размыто и агрессивно. Нужно было просто принести извинения, этого было бы достаточно», — написал Невилл в социальных сетях.

Мерсисайдцы доигрывали встречу с двумя удалениями — в первом тайме прямую красную карточку получил Кертис Джонс, а во втором за две желтые арбитр встречи Саймон Хупер удалил с поля Диогу Жоту.

30 сентября PGMOL (компания, отвечающая за судейство матчей в Англии) принесла «Ливерпулю» извинения, признав ошибку в эпизоде с отменой гола Луиса Диаса в ворота «Тоттенхэма».
Гари Невилл
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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