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Сегодня, 10:10

Невилл: «Манчестер Юнайтед» в 2023 году был абсолютным позором. Надеюсь, Рэтклифф приведет клуб в порядок»

Алина Савинова
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал новость о том, что глава компании INEOS Джим Рэтклифф купил 25 процентов акций английского клуба.

«В 2023 году «Манчестер Юнайтед» был абсолютным позором. Время для этой сделки действительно неподходящее, и ни одна действующая организация даже не подумала бы об этом. В любом случае всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, и я надеюсь, что он каким-то образом сможет найти способ привести клуб в порядок и снова сделать его респектабельным на поле и за его пределами», — написал Невилл в своих соцсетях.

Теперь компания INEOS будет отвечать за все футбольные операции в мужской и женской командах «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне «красные дьяволы» занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков за 18 туров. Команду с 2022 года возглавляет Эрик тен Хаг.

Гари Невилл
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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