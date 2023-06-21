Невилл призвал АПЛ запретить трансферы «Челси» в Саудовскую Аравию

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что АПЛ должна ввести эмбарго на трансферы «Челси» в Саудовскую Аравию.

«Премьер-лига должна немедленно ввести эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы не навредить честности игры. Должна быть проведена проверка транзакций.

Если они пройдут через этот процесс, очевидно, что переводы снова можно будет открыть. Но я считаю, что на данный момент трансферы должны быть остановлены до тех пор, пока вы не изучите структуру собственности в «Челси» и не проверите, есть ли выгодные трансферные сделки, которые являются неправомерными», — цитирует Невилла BBC.

Ранее «Аль-Иттихад» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Кроме того, сообщалось, что к переходам в клубы из Саудовской Аравии близки голкипер Эдуар Менди, защитник Калиду Кулибали и полузащитник Хаким Зиеш.