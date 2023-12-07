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Сегодня, 17:19

Невилл — о сливах от игроков «МЮ» в СМИ: «Закройте рты и работайте изо всех сил»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал информацию о том, что игроки манкунианцев не поддерживают главного тренера Эрика тен Хага.

После поражения «МЮ» от «Ньюкасла» (0:1) в 14-м туре АПЛ сообщалось, что Тен Хаг потерял поддержку примерно половины раздевалки. 

«Я был мягок с игроками «Юнайтед» в течение 12 месяцев, потому что я сосредоточился на прогнившей обстановке и ситуации с владельцами. Игрокам было сложно добиваться успеха в том, что их окружает.

Услышав эти истории, я подумал, что они опять пытаются уволить еще одного тренера, еще одна группа игроков будет выброшена. Я подумал: «Прекратите болтать, закройте рты, работайте изо всех, а послезавтра возвращайтесь и делайте это снова".

Самое большое предательство, на которое можно пойти в футбольной раздевалке, — это когда игроки или их представители обращаются к средствам массовой информации, чтобы подорвать репутацию менеджера или других футболистов. Это чертовски непростительно», — приводит сказал Невилл в подкасте The Overlap «Stick To Football».

В 15-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1). Команда с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Гари Невилл
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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