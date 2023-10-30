Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:50

Невилл – о «Манчестер Юнайтед»: «Кладбище для игроков. Через клуб проходит нить негатива и токсичности»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал руководство команды.

«Эрик тен Хаг – фантастический тренер, мы это знаем и не можем оспаривать. Жозе Моуринью – фантастический тренер, мы не можем это оспаривать. Мы должны задаться вопросом, почему все они продолжают терпеть неудачу в этом клубе. Ответьте на этот вопрос.

В определенный момент мы начинаем считать проблемой каждого тренера, который приходит в «Манчестер Юнайтед». Мы начинаем думать об игроках, которых купили за 50-60-70 миллионов фунтов стерлингов. Хотя их хотели заполучить другие клубы, они выбрали «МЮ» – это стало для них кладбищем.

Через этот клуб проходит культурная нить негатива и токсичности, которая никуда не денется», – приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занимает восьмое место в АПЛ после 10 туров. 29 октября манкунианцы дома проиграли «Манчестер Сити» (0:3).

Гари Невилл
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
Обсудить
Читайте также
«Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу
Газзаев: «Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум»
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оуэн предположил, кто выиграет «Золотой мяч» сезона-2022/23