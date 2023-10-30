Невилл – о «Манчестер Юнайтед»: «Кладбище для игроков. Через клуб проходит нить негатива и токсичности»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал руководство команды.

«Эрик тен Хаг – фантастический тренер, мы это знаем и не можем оспаривать. Жозе Моуринью – фантастический тренер, мы не можем это оспаривать. Мы должны задаться вопросом, почему все они продолжают терпеть неудачу в этом клубе. Ответьте на этот вопрос.

В определенный момент мы начинаем считать проблемой каждого тренера, который приходит в «Манчестер Юнайтед». Мы начинаем думать об игроках, которых купили за 50-60-70 миллионов фунтов стерлингов. Хотя их хотели заполучить другие клубы, они выбрали «МЮ» – это стало для них кладбищем.

Через этот клуб проходит культурная нить негатива и токсичности, которая никуда не денется», – приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» с 15 очками занимает восьмое место в АПЛ после 10 туров. 29 октября манкунианцы дома проиграли «Манчестер Сити» (0:3).