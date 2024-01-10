Невилл рассказал, как пытался убедить Джеррарда перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил, как тренер Алекс Фергюсон обратился к нему с просьбой уговорить капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда перейти в манкунианский клуб.

«Это было в 2004 году. Стивен был близок к переходу в «Челси», и сэр Алекс Фергюсон позвонил мне и сказал, что волнуется. Его слова были по типу: «Скажи ему, что я пойду за ним и провожу до вокзала». Я пошел к Стиви, и он довольно быстро и категорично ответил мне: «Серьезно, я и моя семья никогда не выберемся живыми из Ливерпуля», — приводит Goal слова Невилла.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Вместе с командой за карьеру он завоевал 11 трофеев. Также Джеррард выступал за «Лос-Анджелес». В 2016 году англичанин официально объявил о завершении карьеры игрока. Сейчас он тренирует «Аль-Иттифак».