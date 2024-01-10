Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:47

Невилл рассказал, как пытался убедить Джеррарда перейти в «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил, как тренер Алекс Фергюсон обратился к нему с просьбой уговорить капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда перейти в манкунианский клуб.

«Это было в 2004 году. Стивен был близок к переходу в «Челси», и сэр Алекс Фергюсон позвонил мне и сказал, что волнуется. Его слова были по типу: «Скажи ему, что я пойду за ним и провожу до вокзала». Я пошел к Стиви, и он довольно быстро и категорично ответил мне: «Серьезно, я и моя семья никогда не выберемся живыми из Ливерпуля», — приводит Goal слова Невилла.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Вместе с командой за карьеру он завоевал 11 трофеев. Также Джеррард выступал за «Лос-Анджелес». В 2016 году англичанин официально объявил о завершении карьеры игрока. Сейчас он тренирует «Аль-Иттифак».

Источник: https://www.goal.com/en/lists/gary-neville-sir-alex-ferguson-convince-liverpool-steven-gerrard-sign-man-utd/blt93464e5b65fbd098#cs30b9f7875cd02529
Гари Невилл
Стивен Джеррард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
Обсудить
Читайте также
Махачев назвал имя своего следующего соперника
Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российский паспорт и не будет считаться легионером
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Онана пропустит первый матч сборной Камеруна в Кубке Африки ради игры с «Тоттенхэмом»