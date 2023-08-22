Невилл считает, что «МЮ» не должен вмешиваться в дело Гринвуда

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал решение клуба не продолжать сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом. Он считает, что манкунианцы не должны в это вмешиваться.

«Что касается домашнего насилия и насилия в отношении женщин, то в этом вопросе должна быть независимая сторона. Не должно быть, чтобы «МЮ» был и судьей, и присяжными в таком серьезном вопросе. Дело не только в том, что это проблема для них самих, но и в том, что это проблема для футбола», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

В последний раз 21-летний футболист выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении Гринвуда.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.