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Сегодня, 16:50

Невилл считает, что с хорошим спортивным директором «МЮ» никогда не подписал бы Каземиро

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клуб не стал бы подписывать хавбека Каземиро, если бы у них был качественный спортивный директор.

«Каземиро — прекрасный пример работы на ближайшую перспективу, которая дорого обойдется в долгосрочной перспективе. Если бы у «Манчестер Юнайтед» хороший спортивный директор и хороший владелец, этого трансфера просто не было бы», — цитирует Невилла Manchester Evening News.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом прошлого года. В этом сезоне хавбек провел восемь матчей в АПЛ и забил один гол.

Гари Невилл
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
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