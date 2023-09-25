Невилл считает, что в «Арсенале» должно быть два или три опытных игрока

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал ничейный результат матча «Арсенал» — «Тоттенхэм» (2:2).

«Я хочу от нынешнего «Арсенала» хладнокровия, а это сложно, потому что тренер находится на боковой линии и скачет так, что в это невозможно поверить. Я хочу видеть страсть, но в то же время и хладнокровие. В этой команде должны быть два или три опытных игрока, которые скажут: «Ладно, пора включаться. Мы готовы, и доведем дело до конца». Характер срабатывает, когда вы понимаете, что игра в опасности. Райса заменили в перерыве, и это представляло опасность — так должен ли был Жоржиньо остаться практически последним на мяче, когда Сон сравнял счет? Может быть, а может и нет. Конечно, он сам должен был сыграть лучше, но когда вы пропускаете гол через минуту после того, как забили — вот о каком характере я говорю. Они так и не собрались», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Арсенал» с 14 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 30 сентября команда Артеты оправится в гости к «Борнмуту».