Невилл высказался о положении «МЮ» в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клуб имеет высокие шансы закрепиться в четверке турнирной таблицы АПЛ, так как его соперники, включая «Ливерпуль», испытывают на данный момент проблемы.

«Думаю, что теперь у них есть отличный шанс попасть в четверку лучших. В «Челси», «Ливерпуле» и «Тоттенхэме» происходят события, которые дают «МЮ» уверенность в том, что они смогут пробиться сквозь эту группу», — приводит Mirror слова Невилла.

«Манчестер Юнайтед» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.