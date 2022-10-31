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Сегодня, 14:31

Невилл высказался о положении «МЮ» в АПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клуб имеет высокие шансы закрепиться в четверке турнирной таблицы АПЛ, так как его соперники, включая «Ливерпуль», испытывают на данный момент проблемы.

«Думаю, что теперь у них есть отличный шанс попасть в четверку лучших. В «Челси», «Ливерпуле» и «Тоттенхэме» происходят события, которые дают «МЮ» уверенность в том, что они смогут пробиться сквозь эту группу», — приводит Mirror слова Невилла.

«Манчестер Юнайтед» с 23 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/gary-neville-predicts-man-utds-28369028
Гари Невилл
ФК Манчестер Юнайтед
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