Невилл заявил, что его не впечатлила игра «Челси» в матче с «Фулхэмом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру «Челси» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (0:0).

«Челси» действовал слишком просто, бесхитростно. Думаю, так вышло потому, что у Грэма Поттера не было времени поработать с футболистами. Ему нужно время. Атака и полузащита должны улучшиться. Несмотря на то, что они потратили 600 миллионов фунтов, команде еще нужно расти. Меня их игра не впечатлила. Игрокам потребуется много времени, чтобы привыкнуть ко всему», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 21 матча «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Арсенал» (50 очков).