Гари Невилл назвал игру «Ливерпуля» в этом сезоне невероятной

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал команду, которая его удивила больше всего в этом сезоне АПЛ.

«Я потрясен тем, на каком месте находится «Ливерпуль». Не думаю, что мы должны переписывать историю и рассказывать, что из-за неудачи в финале Кубка лиги и вылета из Лиги чемпионов «Ливерпуль» проводит неоднозначный сезон. Нет, они невероятны», — цитирует Невилла Daily Mail.

После 30 туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 73 очками. Мерсисайдцы опережают «Арсенал», занимающий вторую строчку, на 12 очков.