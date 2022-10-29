Неймар поддержал Антони после критики за финт в матче с «Шерифом»

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Нападающий «ПСЖ» Неймар поддержал форварда «Манчестер Юнайтед» Антони, которого раскритиковали за финт в матче 5-го тура Лиги Европы против «Шерифа» (3:0).
В конце первого тайма Антони получил мяч на правом фланге, остановил его и дважды развернулся на 360 градусов. После матча его раскритиковал бывший полузащитник «МЮ» Пол Скоулз, а главный тренер команды Эрик тен Хаг заявил, что может внести коррективы в игру футболиста.
«Продолжай и ничего не меняй! Вперед, друг, будь смелым и счастливым», — написал Неймар у себя в соцсетях.
Ранее сам Антони заявил, что намерен продолжить играть в том стиле, который удобен для него.
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