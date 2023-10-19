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Сегодня, 06:35

Независимая комиссия начала слушание по делу о финансовых нарушениях «Эвертона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Независимая комиссия начала дисциплинарное слушание по делу о предполагаемых нарушениях «Эвертоном» правил финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail.

По данным источника, слушание началось на закрытом заседании во вторник, 17 октября, и завершится на следующей неделе. АПЛ опубликует вердикт и санкции, наложенные трибуналом, в следующем месяце без предварительного уведомления других клубов. Если «Эвертон» будет признан виновным, клубу грозит штраф, запрет на трансферы или снятие очков.

Информируется, что в «Эвертоне» категорически отрицают наличие каких-либо нарушений и уверены, что клуб оправдают.

В марте стало известно, что АПЛ подозревает «Эвертон» в финансовых нарушениях. Возможные нарушения правил о прибыльности и устойчивом развитии касаются сезона-2021/22.

В сентябре 2023 года «Эвертон» объявил о смене владельца. Клуб купил американский инвестиционый фонд 777 Partners.

Футбол
ФК Эвертон
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