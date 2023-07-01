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Сегодня, 10:25

Николас Джексон высказался о переходе в «Челси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий Николас Джексон прокомментировал переход в «Челси».

«Я впервые на «Стэмфорд Бридж», это прекрасно. Он очень большой, и болельщики находятся рядом с полем. Стадион «Вильярреала» именно такой, так что я привык к тому, что болельщики находятся совсем рядом с полем, и мне это очень нравится. Я хотел присоединиться к большой команде, а «Челси» — одна из лучших команд в мире, к тому же я наблюдал за ними с детства. Я наблюдал за Дембой Ба, Дидье Дрогба, Николя Анелька. Это были хорошие, крупные игроки. Так что я всегда мечтал играть за такую команду, как эта», — приводит слова Джексона пресс-служба «Челси».

Контракт сенегальца с лондонским клубом рассчитан до 2031 года. Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Вильярреалу» около 37 миллионов евро, что на 2 миллиона превышает сумму отступных в контракте игрока.

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