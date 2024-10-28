Нистелрой заменит тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

«Руд ван Нистелрой будет руководить командой в качестве временного главного тренера при поддержке нынешнего штаба, пока клуб будет подбирать постоянного главного тренера», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года.

48-летний Нистелрой входил в штаб тен Хага с лета 2024-го, до этого он работал в ПСВ. Будучи игроком, нидерландец выступал за «красных дьяволов» с 2001 по 2006 год.