Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:07

Нистелрой заменит тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

«Руд ван Нистелрой будет руководить командой в качестве временного главного тренера при поддержке нынешнего штаба, пока клуб будет подбирать постоянного главного тренера», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера команды. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года.

48-летний Нистелрой входил в штаб тен Хага с лета 2024-го, до этого он работал в ПСВ. Будучи игроком, нидерландец выступал за «красных дьяволов» с 2001 по 2006 год.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Руд ван Нистелрой

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Анкалаев победил Ракича на UFC 308 единогласным решением судей
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Сегодня
Вчера
Неделя