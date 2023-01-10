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Сегодня, 06:03

Нкетиа — о матче с «Оксфордом»: «Второй гол мне понравился больше, чем первый»

Нкетиа прокомментировал итоги матча «Арсенала» против «Оксфорда»
Виктория Кравченко
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Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа прокомментировал итоги матча 1/32 Кубка Англии против «Оксфорда» (3:0). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Мы понимали, что будет нелегко. Тут жесткое покрытие, непростое поле, и публика подгоняет своих. После первого тайма понимали, что надо прибавить и сделали это. Второй гол мне понравился больше, чем первый», — цитирует Нкетиа ITV Sport.

В 1/16 финала «Арсенал» сыграет против «Манчестер Сити» в гостях. Матчи 1/16 финала Кубка Англии пройдут с 27 по 30 января.

ФК Арсенал (Лондон)
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