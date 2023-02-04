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Мадуэке — о дебюте за «Челси»: «Мечта сбылась»

Евгений Козинов
Корреспондент
3 февраля. &amp;quot;Челси&amp;quot; - &amp;quot;Фулхэм&amp;quot; - 0:0. Нони Мадуэке (справа).
Фото Reuters
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Нападающий «Челси» Нони Мадуэке прокомментировал ничью с «Фулхэмом» (0:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Конечно, мы разочарованы тем, что не выиграли. Были положительные моменты. У «Челси» много новых игроков. Уверен, что со временем мы узнаем друг друга лучше и играть будем более естественно.

Две недели тренировок, знакомство с ребятами и клубом. Я рад, что дебютировал, но расстроен, что мы не одержали победу. Мечта сбылась. Любой юноша хочет играть в АПЛ», — цитирует BBC Мадуэке.

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