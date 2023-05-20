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20 мая, 21:31

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ благодаря поражению «Арсенала» от «Ноттингема»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Ноттингем» обыграл «Арсенал» 1:0 в 37-м туре АПЛ.
Фото Reuters
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«Арсенал» на выезде проиграл «Ноттингему» в матче 37-м туре чемпионата Англии — 0:1.

Гол в игре забил нападающим Тайво Авонийи на 19-й минуте.

Благодаря поражению «Арсенала» в этой встрече «Манчестер Сити» обеспечил себе победу в АПЛ, так как стал недосягаем для соперника. У «оружейников» 81 очко и 1 матч, у «горожан» 85 очков и 3 игры. «Манчестер Сити» третий год подряд выиграл АПЛ.

«Ноттингем» благодаря победе обсепечил себе невылет из АПЛ. Команда с 37 очками занимает 16-е место. На 18-й строчке, в зоне вылета, «Лидс», у которого 31 очко и 2 матча.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
20 мая, 19:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:0
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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