«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ благодаря поражению «Арсенала» от «Ноттингема»

«Арсенал» на выезде проиграл «Ноттингему» в матче 37-м туре чемпионата Англии — 0:1.

Гол в игре забил нападающим Тайво Авонийи на 19-й минуте.

Благодаря поражению «Арсенала» в этой встрече «Манчестер Сити» обеспечил себе победу в АПЛ, так как стал недосягаем для соперника. У «оружейников» 81 очко и 1 матч, у «горожан» 85 очков и 3 игры. «Манчестер Сити» третий год подряд выиграл АПЛ.

«Ноттингем» благодаря победе обсепечил себе невылет из АПЛ. Команда с 37 очками занимает 16-е место. На 18-й строчке, в зоне вылета, «Лидс», у которого 31 очко и 2 матча.