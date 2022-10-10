«Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Астон Виллой»

«Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Хозяева открыли счет на 15-й минуте благодаря голу Эммануэля Денниса. Гости ответили спустя 7 минут точным ударом Эшли Янга.

«Ноттингем Форест» остался в зоне вылета — 19-е место и 5 очков. «Астон Вилла» с 9 очками расположилась на 16-й строчке.