«Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Бернли» в АПЛ

«Ноттингем Форест» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» в матче 5-го тура АПЛ — 1:1.

Гости открыли счет на 41-й минуте матча благодаря голу Мохамеда Амдуни. Хозяева сравняли счет на 62-й минуте после результативного удара Каллума Хадсона-Одои.

В концовке встречи прямую красную карточку получил форвард «Бернли» Лайл Фостер.

«Ноттингем» набрал 7 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» набрал первые очки после 3 поражений подряд (19-е место).