«Ноттингем Форест» разгромил «Брайтон» со счетом 7:0, Вуд оформил хет-трик

«Ноттингем Форест» дома разгромил «Брайтон» в матче 24-го тура АПЛ — 7:0.

На 12-й минуте счет открыл защитник гостей Льюис Данк, отметившийся автоголом.

Хет-трик оформил форвард «лесников» Крис Вуд. 33-летний новозеландец забил с игры на 32-й и 64-й минутах, а также реализовал пенальти на 70-й. Еще по голу на счету Моргана Гиббс-Уайта (25-я минута), Неко Уильямса (90-я) и Жоты Силвы (90+1-я).

«Ноттингем Форест» (47 очков) занимает третье место в АПЛ. «Брайтон» (34) идет девятым в турнирной таблице. «Чайки» потерпели самое крупное поражение в своей истории с 1966 года.