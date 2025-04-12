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12 апреля, 19:00

«Астон Вилла» разгромила «Саутгемптон», Асенсио дважды не реализовал пенальти

Полузащитник «Астон Виллы» Марко Асенсио бьет пенальти в ворота «Саутгемптона».
Фото Reuters
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«Астон Вилла» на выезде разгромила «Саутгемптон» в матче 32-го тура АПЛ — 3:0.

У гостей забили Олли Уоткинс, Дониэлл Мален и Джон МакГин. Хавбек «Астон Виллы» Марко Асенсио дважды не реализовал пенальти.

«Астон Вилла» с 54 очками опередила «Челси» (53) и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место с 10 очками.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
0:3
Астон Вилла

В параллельном матче «Эвертон» победил «Ноттингем Форест» — 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте встречи забил полузащитник Абдулайе Дукуре.

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 57 очками. «Эвертон» с 38 очками опередил «Тоттенхэм» (37) и поднялся на 14-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 17:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
0:1
Эвертон

В другом матче вечера «Брайтон» дома сыграл вничью с «Лестером» — 2:2.

У хозяев дважды забил Жоау Педру, у гостей отличились Стефи Мавидиди и Калеб Околи.

«Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 48 очками. «Лестер» идет на 19-й строчке с 18 очками.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:2
Лестер

1
Марко Асенсио
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Саутгемптон
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