«Ноттингем Форест» обыграл «Ливерпуль» с минимальным счетом

«Ноттингем Форест» на домашнем поле обыграл «Ливерпуль» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Автором единственного забитого гола стал нападающий хозяев Тайво Авонийи, отличившийся на 55-й минуте.

«Ливерпуль» набрал 16 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Форест» располагается на 19-й строчке с 9 очками.

В следующем туре «Ноттингем Форест» сыграет на выезде с «Арсеналом» 30 октября, а «Ливерпуль» на день раньше примет «Лидс».