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«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Ноттингем Форест» и Ливерпуль» проведут матч в чемпионате Англии 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Ноттингем Форест» и Ливерпуль» проведут матч в 21-м туре чемпионата Англии во вторник, 14 января. Матч в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» начнется в 23.00 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 23:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Ливерпуль

«Ноттингем Форест» в предыдущем туре обыграл «Вулверхэмптон» (3:0) и с 40 очками в 20 матчах делил второе место с «Арсеналом». Лидер АПЛ «Ливерпуль» после ничьи с «Манчестер Юнайтед» (2:2) набрал 48 очков в 19 играх.

ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
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