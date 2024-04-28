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Сегодня, 12:30

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестером Сити» в чемпионате Англии 28 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрлин Холанн, игрок «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Ноттингем Форест» встретится с «Манчестером Сити» в 35-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 28 апреля. Матч состоится на стадионе «Ноттингем Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Начало — в 18.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Красные набрали 26 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Небесно-голубые с 76 баллами идут на второй строчке премьер-лиги. Отрыв от лидирующего «Арсенала» — одно очко.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
28 апр, 18:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Манчестер Сити

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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