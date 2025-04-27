«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» проведут матч в Кубке Англии

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» встречаются в полуфинале Кубка Англии в воскресенье, 27 апреля. Игра на стадионе «Уэмбли» в Лондоне начинается в 18.30 по московскому времени.

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: п рямая трансляция матча Кубка Англии

Основные события игры «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отстутствют официальные трансляции Кубка Англии, видео доступны в тематических сообщества соцсети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Англия. Кубок. 1/2 финала.

27 апреля, 18:30. Wembley (Лондон)

Победитель этого матча в финале Кубка Англии встретится с «Кристал Пэлас».

В предыдущем раунде «Ноттингем Форест» победил «Брайтон» (0:0, пенальти 4:3), а «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (2:1).