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Сегодня, 16:50

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: трансляция матча Кубка Англии онлайн

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» проведут матч в Кубке Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» встречаются в полуфинале Кубка Англии в воскресенье, 27 апреля. Игра на стадионе «Уэмбли» в Лондоне начинается в 18.30 по московскому времени.

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча Кубка Англии

Основные события игры «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России отстутствют официальные трансляции Кубка Англии, видео доступны в тематических сообщества соцсети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Англия. Кубок. 1/2 финала.
27 апреля, 18:30. Wembley (Лондон)
Ноттингем Форест
Манчестер Сити

Победитель этого матча в финале Кубка Англии встретится с «Кристал Пэлас».

В предыдущем раунде «Ноттингем Форест» победил «Брайтон» (0:0, пенальти 4:3), а «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (2:1).

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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