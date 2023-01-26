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Сегодня, 00:51

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ноттингем Форест» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
25 января. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ноттингем Форест» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

На 6-й минуте Маркус Рэшфорд вывел гостей вперед, забив с передачи Каземиру. Перед самым перерывом Вут Вегхорст удвоил преимущество. В середине первого тайма ВАР отменил гол хозяев.

Во второй половине встречи единственный гол забил полузащитник Бруну Фернандеш. Он отличился на 89-й минуте с передачи Энтони Эланга.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
25 янв, 23:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
0:3
Манчестер Юнайтед

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
0
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