«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ноттингем Форест» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ноттингем Форест» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

На 6-й минуте Маркус Рэшфорд вывел гостей вперед, забив с передачи Каземиру. Перед самым перерывом Вут Вегхорст удвоил преимущество. В середине первого тайма ВАР отменил гол хозяев.

Во второй половине встречи единственный гол забил полузащитник Бруну Фернандеш. Он отличился на 89-й минуте с передачи Энтони Эланга.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.