1 ноября, 15:10

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в чемпионате Англии 1 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Бруну Фернандеш (ФК «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 10-м туре чемпионата Англии в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями игры «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 18:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Манчестер Юнайтед

После девяти туров премьер-лиги команда из Ноттингема набрала пять очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Красные с 16 очками идут на шестой строчке чемпионата.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
