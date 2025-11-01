Видео
Англия. Новости
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Англия

1 ноября, 19:58

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингемом» и прервал серию из 3 побед в АПЛ

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло (слева) и хавбек «Ноттингем Форест» Каллум Хадсон-Одои.
Фото Reuters

«Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ — 2:2.

У хозяев забили Морган Гиббс-Уайт и Николо Савона, у гостей отличились Каземиру и Амад Диалло.

«Манчестер Юнайтед» прервал серию из 3 побед подряд в АПЛ, команда занимает пятое место в таблице с 17 очками. «Ноттингем Форест» идет на 18-й строчке с 6 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 18:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Манчестер Юнайтед

В параллельных матчах «Кристал Пэлас» победил «Брентфорд» (2:0), «Брайтон» обыграл «Лидс» (3:0), а «Фулхэм» оказался сильнее «Вулверхэмптона» (3:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 18:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
3:0
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:0
Брентфорд
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
3:0
Лидс
1
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
