«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингемом» и прервал серию из 3 побед в АПЛ

«Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ — 2:2.

У хозяев забили Морган Гиббс-Уайт и Николо Савона, у гостей отличились Каземиру и Амад Диалло.

«Манчестер Юнайтед» прервал серию из 3 побед подряд в АПЛ, команда занимает пятое место в таблице с 17 очками. «Ноттингем Форест» идет на 18-й строчке с 6 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.

01 ноября, 18:00. City Ground (Ноттингем)

В параллельных матчах «Кристал Пэлас» победил «Брентфорд» (2:0), «Брайтон» обыграл «Лидс» (3:0), а «Фулхэм» оказался сильнее «Вулверхэмптона» (3:0).

01 ноября, 18:00. Craven Cottage (Лондон)

01 ноября, 18:00. Selhurst Park (Лондон)