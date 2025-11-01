«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингемом» и прервал серию из 3 побед в АПЛ

1 ноября, 19:58
«Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ — 2:2.
У хозяев забили Морган Гиббс-Уайт и Николо Савона, у гостей отличились Каземиру и Амад Диалло.
«Манчестер Юнайтед» прервал серию из 3 побед подряд в АПЛ, команда занимает пятое место в таблице с 17 очками. «Ноттингем Форест» идет на 18-й строчке с 6 очками.
В параллельных матчах «Кристал Пэлас» победил «Брентфорд» (2:0), «Брайтон» обыграл «Лидс» (3:0), а «Фулхэм» оказался сильнее «Вулверхэмптона» (3:0).