«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в чемпионате Англии 1 апреля

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 30-м туре чемпионата Англии во вторник, 1 апреля. Матч в Ноттингеме (Англия) на стадионе «Сити Граунд» начнется в 22.00 по московскому времени.

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» изучайте в нашем матч-центре.

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Англия. Премьер-лига. 30-й тур.

01 апреля, 22:00. City Ground (Ноттингем)

В 29 турах АПЛ «Ноттингем Форест» набрал 54 очка и занимал третье место в турнирной таблице, у «Ман Юнайтед» — 37 очков и 13-я строчка.

В предыдущем туре «лесники» выиграли у «Ипсвича» (4:2), а манкунианцы обыграли «Лестер» (3:0).