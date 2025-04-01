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1 апреля, 19:00

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в чемпионате Англии 1 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 30-м туре чемпионата Англии во вторник, 1 апреля. Матч в Ноттингеме (Англия) на стадионе «Сити Граунд» начнется в 22.00 по московскому времени.

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 30-й тур.
01 апреля, 22:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:0
Манчестер Юнайтед

В 29 турах АПЛ «Ноттингем Форест» набрал 54 очка и занимал третье место в турнирной таблице, у «Ман Юнайтед» — 37 очков и 13-я строчка.

В предыдущем туре «лесники» выиграли у «Ипсвича» (4:2), а манкунианцы обыграли «Лестер» (3:0).

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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