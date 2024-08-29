«Ньюкасл» по пенальти обыграл «Ноттингем Форест» в Кубке лиги

«Ньюкасл» выиграл у «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка английской лиг. В основное время команды обменялись голами, поэтому победителя определили в серии пенальти — 4:3.

В основное время у «сорок» отличился Джо Уиллок, забивший на 1-й минуте. А у хозяев поля отличился Жота Силва на 50-й минуте.

Также в среду, 28 августа, «Вулверхэмптон» победил «Бернли» (2:1), «Вест Хэм» выиграл у «Борнмута» (1:0), «Саутгемптон» обыграл «Кардифф» (5:1), «Суонси» проиграл «Уикомбу» (0:1), «Ипсвич» уступил «Уимблдону» (2:3), а «Брентфорд» одержал победу над «Колчестером» (1:0).