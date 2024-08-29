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Сегодня, 01:13

«Ньюкасл» по пенальти обыграл «Ноттингем Форест» в Кубке лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
«Ньюкасл» во время серии пенальти.
Фото Reuters
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«Ньюкасл» выиграл у «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка английской лиг. В основное время команды обменялись голами, поэтому победителя определили в серии пенальти — 4:3.

В основное время у «сорок» отличился Джо Уиллок, забивший на 1-й минуте. А у хозяев поля отличился Жота Силва на 50-й минуте.

Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
28 авг, 22:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:1
Ньюкасл Юнайтед

Также в среду, 28 августа, «Вулверхэмптон» победил «Бернли» (2:1), «Вест Хэм» выиграл у «Борнмута» (1:0), «Саутгемптон» обыграл «Кардифф» (5:1), «Суонси» проиграл «Уикомбу» (0:1), «Ипсвич» уступил «Уимблдону» (2:3), а «Брентфорд» одержал победу над «Колчестером» (1:0).

Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
28 авг, 21:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
2:0
Бернли
Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
28 авг, 21:45. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
1:0
Борнмут
Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
28 авг, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Кардифф Сити
3:5
Саутгемптон

Футбол
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Кардифф Сити
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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