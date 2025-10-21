«Ноттингем Форест» объявил о назначении Дайча на пост главного тренера

21 октября, 11:11
«Ноттингем Форест» объявил о назначении Шона Дайча на пост главного тренера клуба.
Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до лета 2027 года.
Последним местом работы Дайча был «Эвертон», который он покинул в январе. До этого он также возглавлял в «Бернли» и «Уотфорде». Будучи игроком, англичанин выступал за молодежную команду «Ноттингем Форест».
Дайч стал третьим тренером «Ноттингем Форест» в этом сезоне. В сентябре клуб уволил Нуну Эшпириту Санту, а в октябре — Анге Постекоглу, который проработал чуть больше месяца.
инок
Накуролесил конечно дел Маринакис. Сейчас небось молится чтобы Дайч спас от вылета Ноттингем Форест..
